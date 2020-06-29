محافظ واسط يعلن ارسال صهريج محمل بالاوكسجين الى الناصرية

اعلن محافظ واسط محمد المياحي، الاثنين، عن ارسال صهريج محمل بالاوكسجين الى مدينة الناصرية. وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد تواصل العتبة العباسية المقدسة معنا وإستجابة لطلب مدير عام صحة ذي قار أرسلنا صهريج محمل بالاوكسجين السائل الطبي من واسط إلى مستشفى الحسين في الناصرية لسد النقص الحاصل لديهم اليوم".



واضاف :"الان توجه الصهريج المحمل بالاوكسجين من الكوت الى الناصرية".



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