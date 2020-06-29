اعلن نقيب الفنانين جبار جودي، الاثنين، عن اصابة فنان عراقي بفيروس كورونا.
وقال جودي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفنان احسان دعدوش اصيب اليوم بفيروس كورونا".
وكان عدد من الفنانين العراقيين قد اصيبوا في وقت سابق، بفيروس كورونا المستجد.
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