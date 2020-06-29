الكربولي: تكبيل المحافظات باجراءات بيروقراطية تسلب صلاحياتها وتزيد معاناة المواطنين

اعتبر النائب محمد الكربولي، الاثنين، أن تكبيل المحافظات باجراءات بيروقراطية تسلب صلاحياتها وتزيد معاناة المواطنين.
وقال الكربولي في تغريدة له على "تويتر"، "كان الاولى برئيس الوزراء متابعة تخبط وزاراته التي لا تعبأ بارواح العراقيين قبل تكبيل المحافظات باجراءات بيروقراطية تسلب صلاحياتها وتزيد معاناة المواطنين".
وأضاف "اما سيناريو الانفتاح على المحافظات من اجل تعويض الخلل الحزبي لدى الاخر فقد فشلت مع السابقين وستفشل مع اللاحقين".
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