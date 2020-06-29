السجن لرئيس وزراء أسبق وزوجته في قضية وظائف وهمية

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن 5 سنوات، من بينها سنتان نافذتان، على رئيس الوزراء الأسبق، فرانسوا فيون، فضلا عن سجن زوجته بينيلوب 3 سنوات.
وجاء قرار المحكمة بعد اتهام الزوجين في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت كرواتب لهم من الأموال العامة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المحكمة فرضت أيضا على الزوجين دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو عن كل واحد منهما.
وقد أعلن محامي الزوجين في وقت لاحق أنهما سيستأنفان الحكم الصادر بحقهما.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المحكمة فرضت أيضا على الزوجين دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو عن كل واحد منهما.
وقد أعلن محامي الزوجين في وقت لاحق أنهما سيستأنفان الحكم الصادر بحقهما.
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