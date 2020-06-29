رسمياً.. آرثر ميلو ينتقل من برشلونة إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو

2020-06-29 | 17:46
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أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا انتقال لاعبه الدولي البرزايلي، آرثر ميلو، إلى يوفنتوس الإيطالي، كأول صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.
آرثر الذي انتقل إلى برشلونة في صيف 2018، شارك في 72 مباراة، 47 في الدوري و10 في الكأس، و13 في دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في السوبر الإسباني.
وخلال الموسمين الذي خاضهم في برشلونة، سجل 8 أهداف حتى الآن، وكان هدفه الأول ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.
وحقق آرثر بطولتين مع برشلونة، الدوري الإسباني وكأس السوبر في موسم 2018/2019.
ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن تعاقده مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، حيث أن الصفقة التبادلية تقضي بانتقال آرثر ليوفنتوس، والبوسني يعوضه في النادي الكتالوني.
جدير بالذكر، أن آرثر سيستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم الفعلية في أغسطس المقبل، ومن ثم ينضم إلى يوفنتوس.
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