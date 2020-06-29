استئناف البصرة تعلن مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج على محاكم الأحوال الشخصية التابعة لها وبالتتابع وفق ما مبين في أدناه:
الثلاثاء 30 حزيران 2020
محكمة الأحوال الشخصية في المدينة
محكمة الأحوال الشخصية في القرنة
محكمة الأحوال الشخصية في الدير
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محكمة الأحوال الشخصية في القرنة
محكمة الأحوال الشخصية في الدير
الأربعاء 1 تموز 2020
محكمة الأحوال الشخصية في الهارثة
محكمة الأحوال الشخصية في الزبير
محكمة الأحوال الشخصية في أبي الخصيب
محكمة الأحوال الشخصية في شط العرب
محكمة الأحوال الشخصية في الزبير
محكمة الأحوال الشخصية في أبي الخصيب
محكمة الأحوال الشخصية في شط العرب
الخميس 2 تموز 2020
محكمة الأحوال الشخصية في سفوان
محكمة الأحوال الشخصية في أم قصر
محكمة الأحوال الشخصية في السيبة
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