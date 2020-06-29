استئناف البصرة تعلن مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج على محاكم الأحوال الشخصية التابعة لها وبالتتابع وفق ما مبين في أدناه: الثلاثاء 30 حزيران 2020

محكمة الأحوال الشخصية في القرنة

محكمة الأحوال الشخصية في الدير محكمة الأحوال الشخصية في المدينةمحكمة الأحوال الشخصية في القرنةمحكمة الأحوال الشخصية في الدير الأربعاء 1 تموز 2020 Advertisements

محكمة الأحوال الشخصية في الزبير

محكمة الأحوال الشخصية في أبي الخصيب

محكمة الأحوال الشخصية في شط العرب محكمة الأحوال الشخصية في الهارثةمحكمة الأحوال الشخصية في الزبيرمحكمة الأحوال الشخصية في أبي الخصيبمحكمة الأحوال الشخصية في شط العرب الخميس 2 تموز 2020 محكمة الأحوال الشخصية في سفوان

محكمة الأحوال الشخصية في أم قصر

محكمة الأحوال الشخصية في السيبة

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