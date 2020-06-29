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استئناف البصرة تعلن مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج

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أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج على محاكم الأحوال الشخصية التابعة لها وبالتتابع وفق ما مبين في أدناه:

الثلاثاء 30 حزيران 2020

 

محكمة الأحوال الشخصية في المدينة
محكمة الأحوال الشخصية في القرنة
محكمة الأحوال الشخصية في الدير

الأربعاء 1 تموز 2020

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محكمة الأحوال الشخصية في الهارثة
محكمة الأحوال الشخصية في الزبير
محكمة الأحوال الشخصية في أبي الخصيب
محكمة الأحوال الشخصية في شط العرب

الخميس 2 تموز 2020

 

محكمة الأحوال الشخصية في سفوان
محكمة الأحوال الشخصية في أم قصر
محكمة الأحوال الشخصية في السيبة

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