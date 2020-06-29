المتهم بارتكاب هجوم ريدينج يمثل أمام القضاء البريطاني

مثل المتهم بارتكاب هجوم "ريدينج" غرب لندن، والذي أوقع ثلاثة قتلى واعتبرته الشرطة "ذا طابع إرهابي"، أمام القضاء البريطاني، الإثنين.



واستمعت محكمة وستمنستر في لندن بشكل موجز عبر الفيديو من كامبريدج لخيري سعد الله، وهو لاجئ ليبي يبلغ 25 عاماً، وجهت إليه، السبت، تهمتا القتل، ومحاولة القتل.

وأوقف الشاب الذي قالت عائلته إنه يعاني مشاكل نفسية نتيجة الحرب في بلده، في 20 يونيو/ حزيران الجاري، بعد بضع دقائق من مهاجمته أفرادا في متنزه بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وأوقع هجوم ريدينج ثلاثة قتلى بينهم أمريكي، وثلاثة جرحى غادروا جميعاً المستشفى.

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وتعتبر الشرطة الهجوم "ذا طابع إرهابي"، لكنها تقدّر أن المشتبه به تصرف من تلقاء نفسه، ولا تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

والإثنين، أكد المشتبه به هويته، وأشار محاميه إلى الصعوبات المتعلقة بتدهور حالته النفسية.

وتم تحديد موعد جلسة الاستماع التالية، الأربعاء، أمام محكمة أولد بيلي الجنائية عن طريق الفيديو.

ونقل الإعلام عن مصادر أمنية قولها :إن " سعد الله وصل إلى المملكة المتحدة 2012 وحصل على حق اللجوء عام 2018، وكان يخضع لمراقبة جهاز المخابرات الداخلية عام 2019 للاشتباه بنيته السفر للخارج للقيام بأعمال إرهابية، ولكن لم يتم إثبات أي خطر وشيك.

وأُطلق سراح المشتبه به أوائل يونيو/حزيران بعد سجنه لعدة أشهر لارتكابه جنحا لا علاقة لها بالإرهاب.