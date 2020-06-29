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سفيرة أمريكا في لبنان تعلن انتهاء أزمة منعها إعلاميا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الإثنين 2020/6/29 07:07 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، الإثنين، طي صفحة الضجة التي أثارها حكم قضائي بمنع وسائل الإعلام المحلية من إجراء مقابلات معها لمدة عام، ردا على تصريحات انتقدت فيها حزب الله. 

وأصدر قاضي مدينة صور الجنوبية محمد مازح، قراراً السبت الماضي، بمنع وسائل الإعلام المحلية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، لمدة عام، متوعدا من يخالف بالإيقاف لمدة عام، ودفع مائتي ألف دولار غرامة.  

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واستدعى وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية، السفيرة الأمريكية إلى مقر الوزارة الإثنين، وعقب اللقاء، قالت شيا:" لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفا للأنظار، وذلك حتى يمكننا جميعا التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".  

وقالت الوزارة في بيان: إن " وزير الخارجية ناصيف حتي "شدد خلال اللقاء على حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما حقان مقدسان"، بحسب وكالة رويترز

وشدد الوزير والسفيرة في البيان "على أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة، وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها".

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