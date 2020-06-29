السودان يدعو "حكماء" أفريقيا للمساعدة في حل أزمة سد النهضة

قال البروفسيور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، الإثنين، إن بلاده تعول على "حكماء" أفريقيا لطي الأزمة التي نشبت حول سد النهضة الإثيوبي.



ونجح السودان في إعادة مصر وإثيوبيا إلى طاولة التفاوض بعدما استعان بالاتحاد الأفريقي الذي عقد جلسة عبر الفيديو كونفرانس، وحمل الأطراف لاستئناف المحادثات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

Advertisements

وقال عباس، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إنه:" ننظر لحكماء قارتنا السمراء لمساعدة الدول الثلاث، إثيوبيا، والسودان، ومصر في توقيع إتفاق لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الجميع، هذا الشي ممكنا".

كما نجحت مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في تراجع إثيوبيا عن قرارها الخاص ببدء ملء بحيرة سد النهضة دون اتفاق، وتعهدت الأطراف الثلاثة بالوصول إلى اتفاق خلال أسبوعين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

واستؤنفت مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي عقب تصعيد كبير، إذ تقدمت الدول الثلاث بمذكرات إلى مجلس الأمن الدولي لشرح مواقفها في ملف سد النهضة.