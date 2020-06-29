صفقات الزمالك.. "حلم الجماهير" ينهي الميركاتو

أعلن نادي الزمالك المصري، عبر قناته الفضائية، التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، دون الإعلان عن تفاصيل.



وقال النادي إنه تعاقد مع نجم مصري كبير، يعد "حلما لجماهير النادي"، لتصبح الصفقة الخامسة التي يتم الإعلان عنها دون أي تفاصيل.

ورجحت بعض التقارير أن تكون الصفقة الجديدة للاعب وسط بيراميدز نبيل عماد "دونجا"، لكن لم يتم تأكيد الأمر بعد.

وتعد الصفقة الأخيرة في ميركاتو النادي الصيفي، بحسب تصريحات سابقة لمرتضى منصور رئيس النادي قال فيها: "وصلت صفقات الفريق إلى الرقم 4، وتتبقى لنا صفقة واحدة فقط في فترة الانتقالات الصيفية".

وأكد منصور حينها أنه سيواصل تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين، مشددا على أن "أحلام جماهير الزمالك كلها أوامر".

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صفقات الزمالك الجديدة

ورغم اقتصار ملف الصفقات الجديدة على الرباعي، مرتضى منصور، ونجليه أحمد عضو مجلس الإدارة، وأمير مدير الكرة بالنادي، ومستشاره الفني فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، إلا أن مصدرا بالنادي كشف عن هوية صفقتين.

وقال المصدر في وقت سابق لـ"العين الرياضية": "الزمالك تعاقد مع الثنائي التونسي حمزة المثلوثي والأنجولي آري بابل، وذلك في صفقات حرة بعد انتهاء عقديهما نهاية الموسم الحالي مع الصفاقسي التونسي وأول أغسطس الأنجولي على الترتيب".

وأكد منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي، في حوار مطول مع العين، مفاوضات الزمالك مع المثلوثي، مضيفا: " أعلمني بتواجد اتصالات متقدمة مع الزمالك، وقلت له إن المسألة شخصية وينبغي عليه أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ القرار الذي يراه صالحا".

تقارير صحفية أشارت إلى أن رجب بكار وعبدالله بكري و نبيل عماد "دونجا"، ثلاثي بيراميدز من بين الصفقات.