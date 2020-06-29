إيران تسجل 162 وفاة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء

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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد وفيات يسجل منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد في شباط/فبراير.
وسجل أعلى عدد وفيات قبل ذلك مطلع نيسان/ابريل، حين أحصيت 158 وفاة خلال يوم واحد في بلد هو الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي إن "هذا الارتفاع (في عدد الوفيات) هو انعكاس في الواقع لأدائنا الشامل، إن كان على مستوى إعادة فتح (الاقتصاد) أو على على مستوى احترام المعايير الصحية".
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