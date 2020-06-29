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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حراك المدن والقبائل الليبية تهدد بإقفال حقول النفط إذا أستخدم عائده لقتل الليبيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن "حراك المدن والقبائل للحفاظ على الموارد النفطية" اليوم الاثنين إعادة تصدير النفط وفتح الإنتاج من جديد، مؤكداً أن قراره هذا جاء طوعاً.
واعتبر الحراك في بيان صادر عنه، أنه يجب ضمان توزيع إيرادات النفط بشكل عادل"، مشدداً على ضرورة "عدم وقوع إيراداته تحت إمرة الميليشيات".
وأعلن الحراك، في بيان تم تلاوته أمام أحد الموانئ النفطية الليبية، تفويض القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ومجلس النواب للتواصل مع البعثة الأممية لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات.
وأكد الحراك على أن "النفط لكل الليبيين ومن حقهم الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفهم ولإعادة الإعمار".
وحذّر الحراك قائلاً: "سنعيد إقفال الحقول النفطية في حال استخدمت إرادات النفط مجدداً في قتل الليبيين".
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