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الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية اعتباراً من أول أغسطس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية اعتباراً من أول أغسطس

متابعات_ الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين إنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي "ذهاباً وإياباً" اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة المستجد (كوفيد-19).

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وأضاف الناطق الرسمي في بيان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية على أن لا تزيد نسبة التشغيل عن 30% وفق الاشتراطات الصحية.

 

وكانت الكويت علقت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار كورونا.

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