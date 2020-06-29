مسؤول طبي أمريكي عن تجاهل ارشادات كورونا: "هذه وصفة لكارثة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال أكبر مسؤول عن طب الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية إن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تسبب فيه بدرجة كبيرة الأشخاص الذين يتجاهلون إرشادات الصحة العامة بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

وظهر الارتفاع اليومي في أعداد الحالات بدرجة أكبر في الولايات الجنوبية والغربية التي لم تتبع توصيات المسؤولين الطبيين بالانتظار أسبوعين حتى تتراجع الحالات قبل فتح اقتصاداتها.

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وقال انتوني فاوتشي مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الاثنين "هذه وصفة لكارثة".

وقال فاوتشي في الحوار الذي جرى تصويره يوم الجمعة "نرى الآن عواقب التفشي في المجتمع وهو أصعب في الاحتواء من التفشي في موقع محدد مثل سجن أو دار للرعاية أو مقر لتغليف اللحوم".

وتأكدت إصابة أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة وتوفي أكثر من 125 ألف بمرض كوفيد-19 الرئوي الناتج عن الإصابة بالفيروس وفقا لإحصاءات رويترز.

وعدد الإصابات في الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم نصف مليون شخص حتى يوم الأحد.