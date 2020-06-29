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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تدعم إثيوبيا ضد كورونا بـ4 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت حكومة اليابان، الاثنين، منحة جديدة لإثيوبيا، تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار، من خلال شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إثيوبيا، اليونيسف، كجزء من مساعدتها الطارئة لمكافحة "كوفيد-19" بالبلاد.
وأشادت ممثلة اليونيسف بإثيوبيا أديل خضر، بالمنحة اليابانية لإثيوبيا، وقالت: "المنحة جاءت من اليابان في وقت نسعى فيه إلى زيادة دعمنا للحكومة الإثيوبية في جهودها من أجل التصدي والوقوف أمام تأثيرات كوفيد- 19 على أطفال إثيوبيا والأسر الضعيفة".
وذكر بيان أصدرته اليونيسف بإثيوبيا، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ المساعدة عبر المنظمة للتخفيف من تأثير "كوفيد- 19" في إثيوبيا من خلال توفير الإمدادات الحيوية للوقاية من العدوى، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز النظافة الشخصية وقدرات العاملين الصحيين، فضلا عن برامج لزيادة الوعي العام بـ"كوفيد- 19".
وأكد البيان أن مساهمة اليابان المالية ستمكّن اليونيسف من تعزيز دعمها لحكومة إثيوبيا لتحقيق هذه النتائج عن طريق الوصول إلى 750 ألف شخص على الأقل، بمن فيهم الأطفال والنساء، من خلال توفير المياه والصرف الصحي ولوازم النظافة الصحية والوصول إلى مليوني شخص على الأقل بمعلومات عن الوقاية من "كوفيد- 19" وتدريب 8 آلاف من العاملين الصحيين والعاملين الصحيين المجتمعيين على التواصل بين الأشخاص.
وأعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5846.
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