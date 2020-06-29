وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتشاورا بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري حرص على التأكيد على ما توليه مصر من أهمية لدفع مجالات التعاون المشتركة مع الصين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني على الدور الهام الذي تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا مواقف ورؤى البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن.