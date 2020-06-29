إيران تصدر أمر اعتقال بحق ترامب فيما يتعلق بقتل سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

نقلت وكالة فارس للأنباء عن مدعي عام طهران علي القاصي مهر قوله اليوم الاثنين إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).



ورفضت الولايات المتحدة والشرطة الدولية فكرة التحرك بناء على مثل هذه المذكرة.

وفي الثالث من يناير كانون الثاني قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال القاصي مهر إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي. وقال إن إيران طلبت من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني.

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وقال القاصي مهر إن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك خلال مؤتمر صحفي في السعودية إن المذكرة "حيلة دعائية".

وقال "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية...هذا أمر ذو طبيعة سياسية. ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار... إنه حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد".

وذكرت الشرطة الدولية في بيان أن دستورها يمنعها من "التدخل أوالقيام بأنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية".

وأضاف البيان "ومن ثم، فإن الإنتربول لا يدرس طلبات من هذا النوع في حال إرسالها إلى الأمانة العامة".

وقال المدعي العام الإيراني إن إيران ستمضي قدما في الأمر بعد انتهاء فترة ولاية ترامب.

ودفع قتل سليماني الولايات المتحدة وإيران إلى شفا صراع مسلح بعدما ردت إيران بإطلاق صواريخ على أهداف أمريكية في العراق بعد بضعة أيام.