تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وقال إن حركة الريـاح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:32 و المد الثاني عند 21:03 و الجزر الأول عند الساعة 13:42 و الجزر الثاني عند الساعة 03:53.

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و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:55 و المد الثاني عند الساعة 06:52 و الجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 00:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 45 30 85 20 دبي 42 31 80 25 الشارقة 42 30 80 30 عجمان 41 31 80 30 أم القيوين 41 31 80 35 رأس الخيمة 40 31 85 35 الفجيرة 37 32 75 50 العين 45 32 65 20 ليوا 48 26 85 25 الرويس 40 28 80 30 السلع 41 29 85 35 دلما 39 30 80 40 طنب الكبرى 38 30 85 45 طنب الصغرى 38 30 85 45 أبو موسى 38 30 85 45