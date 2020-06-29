ارتفاع المهاجرين إلى ألمانيا خلال العام الماضي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الاثنين أن عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا في العام الماضي زاد بمقدار نحو 327 ألف مقارنة بعدد الاشخاص الذين هاجروا منها.

ويطلق على هذا الفارق صافي الهجرة، ووفقا لبيانات المكتب، فقد تراجع هذا الصافي للعام الرابع على التوالي، وكان الفارق قد وصل إلى 400 ألف شخص في عام 2018.

وبلغ عدد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا في العام الماضي نحو 56ر1 مليون شخص، فيما بلغ عدد المهاجرين منها 23ر1 مليون شخص، وقد شملت البيانات كل المهاجرين سواء أجانب أو ألمان.

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وذكر المكتب أن تراجع صافي الهجرة إلى ألمانيا مقارنة بعام 2018، يعزى بالدرجة الأولى إلى تقلص حركة الهجرة إلى ألمانيا وارتفاع الهجرة منها بالنسبة للأجانب، ونوه المكتب إلى أن نحو 35ر1 مليون أجنبي قدموا إلى ألمانيا في 2019، مقابل 38ر1 مليون شخص في 2018.

وبلغ عدد الأجانبالمغادرين لألمانيا في العام الماضي 961 ألف شخص مقابل 924 ألف في 2018.

وأظهرت البيانات أن عدد المهاجرين إلى ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي زاد بمقدار 113 ألف شخص عن عدد مواطني هؤلاء الدول المغادرين لألمانيا، وكان هذا الفارق قد وصل إلى 202 ألف شخص في 2018.

وقد وصل فارق الهجرة بالنسبة لمواطني الدول الآسيوية إلى 116 ألف شخص فيما وصل هذا الفارق إلى 31 ألف شخص بالنسبة للمنحدرين من الدول الأفريقية.

وزاد عدد الألمان المغادرين لبلادهم عن عدد الألمان العائدين بمقدار 58 ألف شخص.

وذكر المكتب أن وجهات الهجرة الرئيسية للألمان هي سويسرا والنمسا والولايات المتحدة.