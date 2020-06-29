دولة الإمارات تطور منظومة إصدار الأوراق المالية الإسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، على تعديل في المنظومة التشريعية يسمح بتطوير طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية وتوفير أعلى المعايير المتبعة بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية.



جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، الإثنين، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس المجلس، باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالغمارات.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، في البند الثاني من المادة "3" من النظام دون الإخلال بما ورد في البند "أولاً" من هذه المادة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق تطابق تشريعات الهيئة مع مبادئ "أيوسكو" المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أن استيفاء الإصدارات الإسلامية للمتطلبات العالمية بما فيها منظمة "أيوسكو" يعد عنصراً مشجعاً للمستثمر المحلي والأجنبي.

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ووجّه المجلس بأن يتم موافاة الهيئة العليا الشرعية بالتعديلات المقترحة للاطلاع والإفادة في حال وجود أية ملاحظات عليها.

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الوفاء بالمدة المحددة من قِبَل وزارة المالية لإصدار القرار اللازم بشأن تحديث إجراءات الإفصاح الضريبي المشترك من قبل الجهات الرقابية.

واستعرض المجلس مقترحا بشأن تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يتم تفعيلها في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا أو لمواجهة التحديات.

و اطلع المجلس على تفاصيل المقترح فيما يخص دور هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويشمل " إشراك إدارة الاستراتيجية و المستقبل - أو- تشكيل لجنة متخصصة إضافة إلى استشراف آليات بالتعاون مع الهيئات الأخرى و توفير مناخ آمن للمستثمرين فضلا عن التعاون مع الشباب، طلبة الجامعات، والجامعات واستشراف تشريعات يتم تفعيلها في وقت التحديات".

وقرر المجلس بعد تدارس المقترح إحالته إلى إدارة الهيئة للدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية.