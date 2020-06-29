كتائب حزب الله العراقي تعتزم رفع دعوة خطف ضد رئيس الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري اليوم الاثنين، أنه سيتم رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتهمة خطف عدد من أتباع كتائب الحزب في عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الجمعة الماضية في أحدى الضواحي جنوبي بغداد.

وقال أبو علي العسكري في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهينا اليوم جميع الإجراءات القانونية من التهم الكيدية الموجهة للإخوة/أعضاء كتائب حزب الله العراق/ وسيتم رفع دعوة خطف ضد رئيس الوزراء بعد أن تعهد بعدم تكرار هكذا أعمال صبيانية وقد كفل ذلك بعض من داخل الحكومة ومن خارجها ومن داخل البلد وخارجه".

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كانت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب قد نفذت فجر الجمعة الماضية عملية استهدفت أحد مقرات حزب الله العراقي في إحدى القرى الزراعية في منطقة الدورة جنوبي بغداد،أسفرت عن اعتقال 14 من عناصر حزب الله والاستيلاء على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا.

وسارع العشرات من أعضاء كتائب حزب الله تحملهم سيارات، باقتحام المنطقة الخضراء ومحيطها في حي الكرادة بعد وقت قليل من انتهاء العملية العسكرية وهم يحملون أسلحة شخصية وأخرى موضوعة على السيارات للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم.

وكان البرلمان العراقي قد صوت على قانون هيئة الحشد الشعبي العراقي باعتبارها قوة قتالية تخضع للقائد العام للقوات المسلحة العراقية بعد مشاركتها في عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش أواخر عام 2017.