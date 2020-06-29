شكرا لقرائتكم الانتقالي يثمن جهود السعودية.. ويرفض أي تدخلات إقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ثمن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي جهود السعودية ورفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وتحدث الزبيدي عن أهمية تحديث وتنفيذ اتفاق الرياض وأولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل. Advertisements وأكد الزبيدي على دعم المجلس لعملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيثس واستعداد المجلس للمشاركة في العملية. كما أكد على دعم المجلس لعملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيثس واستعداد المجلس للمشاركة في العملية. والتقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين في مقر إقامته بالعاصمة الرياض سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون حيث ناقش الجانبان فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن من خلال تنفيذ اتفاق الرياض.

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