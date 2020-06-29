شكرا لقرائتكم بعد تسريب لقاء إخواني بالقذافي.. وزير كويتي يدعو للمحاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف إلى "المحاسبة"، بعد بيان الديوان الأميري بخصوص تبريرات الإخواني الكويتي #مبارك_الدويلة لحديثه الذي تسرّب مؤخرا مع القذافي.

وكان الديوان الأميري الكويتي نفى ادعاءات لنائب إخواني سابق، مبارك الدويلة، بعد تسجيل مزعوم له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقال إن ادعاءات الدويلة بتغريداته ولقاءاته غير صحيحة.

وكذب الديوان الأميري الكويتي ادعاءات النائب السابق بشأن تواصله مع الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد.

Advertisements

وأكد الديوان أن "النائب السابق الدويلة تقَول وافترى على أمير البلاد".

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، أن "ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23/6/2020، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة ومحض تقوّل وافتراء".

وشدد الجراح على أنه "لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية".