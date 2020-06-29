شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: ثورة 30 يونيو قضت على حكم الفاشية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن مصر بعد ثورة 30 يونيو تمضى قدما على طريق الديموقراطية وحقوق الإنسان، وقال فى تصريح له اليوم بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو إن الدولة المصرية ومنذ قيام هذه الثورة تشهد حركة نهضة كبرى وحركة بناء وتقدم فى مختلف المجالات.

وأكد فايق ان مصر لا تزال تواجه تحديات كبرى، معبرا عن ثقته الكبيرة فى الشعب المصرى وقدرته على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وختم تصريحه بالقول إن هذه الثورة قضت على حكم الفاشية الدينية التى عمدت على تقسيم المجتمع وعدم المساواة بين أبناء الوطن.