شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون بدل المهن الطبية وصندوق المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، لاستكمال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ أمس. وتضمنت المادة الأولى من المشروع استبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بحيث يمنح المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوى" بدلًا من المسمى القديم "بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته. وطبقا لمشروع القانون يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر العدوى"، وفقا للفئات الآتية: • 1225 جنيها للأطباء البشريين. Advertisements • 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى. • 790 جنيها أخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين. • 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون بدل المهن الطبية وصندوق المخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.