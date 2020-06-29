شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تحسم قانون صندوق الوقف الخيرى اليوم بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بالاشتراك مع مكتبى لجنتيى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وبحضور وزير الأوقاف.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، قررت تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق الوقف الخير، لاجتماع لاحق، لحين أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، وطلبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف حضور ممثل الأزهر الشريف، وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف عقدت اجتماعا أمس الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ووافقت علي القانون نهائياً.