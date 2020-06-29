شكرا لقرائتكم خبر عن أمين لجنة إسكان النواب :قرار وقف تراخيص البناء صدر لمنع فوضى البناء العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنه الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر جاء بهدف منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعيه، ووقف الفوضي في البناء العشوائي كما حدث من البعض والاعتداء على أراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حالياً.

جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم برئاسة يسري المغازي ، وكيل اللجنة ، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، وذلك في ضوء الاحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها علي مستوي محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأكد إسماعيل، حرصه الشديد علي العاملين في مجال المعمار ولكن قرار وقف تراخيص البناء جاء لوقف الفوضي فقط ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، مضيفا : " العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور" ، مطالبا بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، مشددا علي أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتي نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم

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ونوه أمين سر لجنة الإسكان ، الى أهمية محاسبة جميع من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، و البناء علي الأراضي الزراعية ، من أول رئيس الحي ، وجميع من شارك فى منح رخصة البناء حتي لو كان الآن على المعاش، قائلا : نحن أمام زحف عمراني و السبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً علي أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.

وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنه 2020، علي التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة. وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.