4 سيارات إطفاء تخمد حريقا في شقة بالمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة المريوطية. مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بعقار مجاور لمحل تجاري شهير بدائرة قسم الهرم. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بعد إخلاء الشقة من قاطنيها. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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