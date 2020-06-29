مرض مؤسس ويكيليكس يمنع حضوره جلسة استماع بقضية تسليمه لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

لم يستطيع جوليان أسانج، حضور جلسة استماع إدارية في بريطانيا، اليوم الاثنين، بسبب اعتلال صحته، حسبما قال أنصاره، بينما أكدت المحكمة إنه سيتم استئناف إجراءات تسليمه للولايات المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال موقع ويكيليكس في بيان إن "بناء على نصيحة الأطباء، منع المرض أسانج من التوجه إلى غرفة الفيديو في سجن بيلمارش للمشاركة في إجراءات المحكمة".

وكانت جلسة الاستماع هي الأولى منذ أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جديدة ضد أسانج الأسبوع الماضي إلا أن ويكيليكس قال إن المحامين لم يتلقوا لائحة الاتهام كاملة.

وتتهم واشنطن اسانج وويكيليكس باستقطاب قراصنة وتشجيع أخرين على الحصول على معلومات من أجل الموقع، فيما يعد انتهاكا لقانون مكافحة التجسس الأمريكي.

وقال رئيس تحرير ويكيليكس كريستن هرافنسون "الولايات المتحدة ليس لديها اتهامات جديدة لتوجهها.. ولم يهتموا حتى بإرسال الوثيقة إلى المحكمة أو فريق الدفاع – هذا يظهر أن الاتهام بيان صحفي عظيم".

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ويواجه أسانج 48 عاما، بالفعل اتهامات بالتآمر مع المحللة العسكرية الاستخباراتية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب وثائق سرية عام 2010.

ويقول محامو أسانج إن الاتهامات الأمريكية ذات دوافع سياسية.

وقال محكمة ويستمنستر إنه سيتم استئناف جلسة الاستماع الخاصة بتسليم أسانج يوم 7 سبتمبر، ربما في المحكمة الجنائية المركزية في لندن.

وقبل جلسة الاستماع، اتهمت حملة " لا ترحلوا " أسانج التي يدعمها موقع ويكيليكس واشنطن بإصدار لائحة الاتهام " قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم الدفاع للأدلة في 10 يوليو المقبل في محاول لمنع محاميي الدفاع، الذين تم منعهم بالفعل من التواصل الفعال مع أسانج، من الرد بصورة فعالة".

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت أسانج في أبريل 2019 في السفارة الاكوادورية، حيث لجأ إليها لمدة سبعة أعوام، بعدما لم يسلم نفسه بناء على مذكرة اعتقال سابقة متعلقة بتهم سويدية، تم إسقاطها في النهاية.