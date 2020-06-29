تأجيل موعد عودة الموظفين للعمل في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :
أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليماته بتعديل قرار عودة جميع الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة في نطاق المحافظة.
وأوضح المحافظ أن العودة للعمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو المقبل.
وأوضح المحافظ أن ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو لتصبح يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من يوليو بدلًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، بهدف ضمها إلى إجازة نهاية الأسبوع حتى يتمكن الموظفون والعاملون من الاستفادة منها والاستمتاع بها .
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