سوريا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم الاثنين بلغت 269 ، شفيت منها 102 وتوفيت 9 حالات.
ودعت الوزارة في البيان الذي تلاه معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة الدكتور عاطف الطويل، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية حالياً أكثر من أي وقت مضى، للحماية من عدوى فيروس كورونا.
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