الاتحاد الأوروبي يبقي على قيود السفر للقادمين من أمريكا ودول أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاتحاد الأوروبي، سيواصل فرض قيود على المسافرين من الولايات المتحدة، ومعظم الدول الأخرى بعد الأول من يوليو.

وتشمل قائمة الدول التي سيتم السماح لرعاياها بدخول الكتلة 14دولة فقط، بما في ذلك أستراليا وكندا وتايلاند.

وسوف يتم السماح من حيث المبدأ للمواطنين الصينيين ، ولكن بمجرد أن ترفع الصين الحظر المفروض على مواطني الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وطبقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي ، بدأ المجلس الأوروبي الآن الإجراءات الكتابية الرسمية لتمرير الاتفاق.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من إغلاق الاتحاد الأوروبي - بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين - حدوده الخارجية أمام جميع أشكال السفر غير الضروري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من المناقشات المكثفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن من هى الدول التي يجب أن يفتح التكتل حدوده أمامها، ومن هى الدول التي سوف يتم حظر دخول رعاياها للتكتل .

وسوف تضع القواعد في الاعتبار العوامل الوبائية ، مثل عدد الإصابات الجديدة ، وما إذا كان عدد الحالات مستقرا أم أخذ في التراجع .