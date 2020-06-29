مقاتلات روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود

قامت مقاتلات روسية من طراز "سو-27" باعتراض طائرتين حربيتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأعلن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع - في بيان اليوم الاثنين - أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة الجنوبية الروسية العسكرية اليوم برصد ومرافقة طائرة من طراز "بي-8 إيه" بوسيدون وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135"، تابعتين للقوات الجوية الأميركية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. للمنطقة الجنوبية الروسية العسكرية اليوم برصد ومرافقة طائرة من طراز "بي-8 إيه" بوسيدون وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135"، تابعتين للقوات الجوية الأميركية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. وأضاف البيان أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" قامت بالتحليق لاعتراض الطائرتين، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الروسية ، مؤكدا أن الطلعات الجوية للطائرات الروسية تمت بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

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