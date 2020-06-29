الجبير: إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في العالم

أكد عادل الجبير وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، اليوم الأثنين، أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مع براين هوك الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران، أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم

كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية

وتابع أنه استعرض مع هوك، الأعمال الإجرامية لإيران في اليمن، و ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية، فضلا عن العمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران.

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وأشار وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، إلى

أن إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم، موضحاً أن إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح؛ فهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية.

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص ب​إيران​ ​براين هوك​، أن حظر التسلح على إيران يجب ألا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة، محذرا من تصاعد ​العنف​ إذا رفع حظر التسلح عن إيران، مشيداً بالدعم السعودي لليمن اقتصادياً وسياسياً .