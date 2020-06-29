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خارجية البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية

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بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ايمون غلمور سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب الجانبان عن اعتزازهما بعمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، وما

وصلت إليه من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بالتعاون المشترك على الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

كما جرى استعراض سبل بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير العمل الحقوقي، بالإضافة إلى بحث أبرز القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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