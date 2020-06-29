أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية اليوم الاثنين أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمةفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان على موقع تويتر أن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلاتالتجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية.
وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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