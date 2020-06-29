تعرف على أبرز المعلومات عن الملك سعود

نشر حساب الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للكرسي الذي صنعته شركة "أرامكو" بمواصفات خاصة للملك الراحل والذي كان يبلغ طوله 204 سم.

وجاء في تغريدة على حساب الملك سعود، وكتب فيها "الكرسي الذي صنعته أرامكو بمواصفات خاصة خصيصا لملك سعود رحمه الله بسبب طوله الذي بلغ ٢٠٤ سم، للجلوس عليه عند زياراته للشركة، وتعذر وجود كراسي تناسب طوله وضخامة جسمه رحمه الله. واحتفظت الشركة بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعا".

أبرز المعلومات عن الملك سعود

ونقدم إليكم بعض المعلومات حول الملك سعود، هو سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد في الكويت بتاريخ 3 شوال 1319هـجريا - 15 يناير 1902 وتوفي في 6 ذو الحجة 1388هـ - 23 فبراير 1969م، وهو ملك المملكة العربية السعودية الثاني

الملك سعود هو من أسرة آل سعود. من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964. هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحى بنت محمد عريعر، ولد في نفس السنة التي استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود الرياض من آل رشيد. وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.

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- كانت أولى المهام السياسية التي أوكلت للأمير سعود سفارته إلى قطر في سنة 1334هـ الموافق 1915م في أعقاب معركة كنزان حيث كان يبلغ الثالثة عشر من عمره ويقود الوفد باسم والده لمعالجة بعض المشكلات

المتعلقة بأطراف معركة كنزان ولبدء صفحة جديدة من العلاقات السعودية القطرية، ونجح في إتمام هذه المهمة حيث اكتسب الخبرة اللازمة في المحادثات السياسية وبدأ يتدرج في توليه للمهام العسكرية والسياسية والإدارية من ذلك الحين.

- ثم أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً من مجلس الشورى بجدة بمبايعة الأمير سعود ولياً للعهد وذلك في 16 محرم 1352هـ 11 مايو 1933، وطلب من جميع أفراد الأسرة وأعيان مناطق المملكة العربية السعودية وشيوخ القبائل بمبايعة الأمير سعود ولياً للعهد وكان الأمير سعود حينذاك في الرياض وتمت المبايعة في مكة في الحرم المكي.

- بعد أن عانى الملك عبد العزيز من وعكة صحية بعام 1953 أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

- تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز في الطائف 2 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 9 نوفمبر 1953 ، وبويع ملكًا في 4 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 11 نوفمبر 1953، وأعلن أخوه فيصل بن عبد العزيز ولياً للعهد.