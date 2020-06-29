السعودية وأمريكا خلال مؤتمر مشترك..”إيران الأولى عالمياً في دعم الإرهاب”

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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن إيران تتعامل مع عصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم، وهي الدولة الأولى عالميا في دعم الإرهاب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك حيث استعرضا بقايا الأسلحة والصواريخ المستخدمة في استهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من طهران.
وأضاف الجبير أن “إيران تقدم صواريخ لمنظمات إرهابية مثل حزب الله ومليشيا الحوثي”، داعيا “المجتمع الدولي إلى تمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران”.
وحذر الجبير من أنه “إذا لم يتم تمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران ستكون أكثر شراسة وعدوانية”.
ولفت وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن “الاتفاق النووي اتفاق ضعيف ورغم ذلك واصلت إيران خرقه ولم تتجاوب معه”.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي إن “حظر توريد الأسلحة إلى إيران لابد أن يستمر، وإذا لم يتم تجديده ستشكل طهران تهديدا أكبر على حركة الملاحة”.
وأشار إلى أن “رفع حظر توريد الأسلحة إلى إيران سيؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة مما سيزيد من عدم الاستقرار”.
اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أن “السعودية والإمارات تستثمران لمستقبل أفضل لشعبيهما بخلاف إيران”.
وشدد على أن “قادة إيران يرفضون الدبلوماسية ويزيدون من انعدام الاستقرار”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.