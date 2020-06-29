كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. بدء مرحلة جديدة لفحوصات كورونا لموظفي حكومة الشارقة بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، اليوم الإثنين، أنها ستبدأ غداً الثلاثاء تنفيذ المرحلة الثانية من فحوصات الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" لموظفي حكومة الشارقة والتي ستستمر لمدة 4 أيام، وذلك وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع - متمثلة في منطقة الشارقة الطبية.

ويأتي ذلك بعد إنجاز المرحلة الأولى التي غطت كافة موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الذين عادوا إلى مقار أعمالهم، ووصل عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلالها إلى أكثر من 9 آلاف فحص؛ لتستهدف المرحلة الثانية استكمال الفحوصات للفئات التي ستباشر العمل في الفترة القادمة.

وثمن رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، التوجيهات الحكيمة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ بتنفيذ الفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن إجراء هذه الفحوصات ينعكس بإيجابية على إقبال الموظفين العائدين إلى مقار العمل كونه يعزز لديهم الإحساس بالأمان وتقليل مشاعر التوتر والقلق في مقر العمل.

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وذكر الدكتور طارق سلطان: أن "هذا الفحص الوقائي يسهم في دعم جهود الدوائر الحكومية بالإمارة في تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة الكاملة للموظفين"، مثمناً تعاون جهات ودوائر الإمارة ووعي الموظفين بأهمية هذا الفحص واستجابتهم بالإقبال على إنجازه.

وأعلن عن مواقع الفحص المخصصة في الإمارة؛ حيث ينفذ في مدينة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفي المنطقة الوسطى بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة، وفي المنطقة الشرقية بمقار أفرع الدائرة في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وذلك مراعاة لمناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقار الفحص.

وأوضح أن مراكز الفحص تستقبل الموظفين لأخذ المؤشرات الحيوية منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، ويستغرق الإجراء كاملاً مدة بسيطة لا تتعدى 5 دقائق من لحظة دخول الموظف الفاحص إلى انتهاء عملية الفحص، موضحاً أن ظهور النتائج يتم خلال 72 ساعة ويتم إرسالها عبر رسالة نصية للموظف، كما تظهر عبر تطبيق الحصن.