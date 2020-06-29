كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن موعد إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إيقافها منذ بداية أزمة كورونا

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية، في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30% وفق الاشتراطات الصحية". وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي اعتباراً من أول أغسطس المقبل،نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة الكويتية 582 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الكويتية إلى ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524، وإجمالي عدد الوفيات إلى 350 حالة.

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