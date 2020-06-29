بالصور.. كربلاء الان

تظهر الصور ادناه اجراءات تطبيق الحظر الشامل في محافظة كربلاء. حيث تبين خلو الشوارع وحتى الازقة تماما من حركة المواطنين، مع اغلاق تام للمحال التجارية، وجاء ذلك التزاما بالحظر الذي فرض كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا. Advertisements

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