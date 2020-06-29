آرون فينتر يتحدث عن مسيرته في بث مباشر

وخلال البث المباشر عبر حساب @GA4good؛ يتناول فينتر أهم محطات رحلته الكروية، وأبرزها مشاركته مع منتخب بلاده الفائز ببطولة أمم أوروبا عام 1988، وفي ثلاث نسخ متتالية من بطولة كأس العالم ™FIFA بين عامي 1990 و 1998، وتألقه ضمن صفوف أندية أياكس وإنتر ميلان ولاتسيو، كما يناقش تجاربه الملهمة داخل وخارج المستطيل الأخضر، إضافة إلى الأثر الفاعل لكرة القدم في التقريب بين الناس وجسر الفجوات الثقافية بينهم.ومنذ انطلاق جلسات البث المباشر للجيل المبهر في أبريل الماضي شهدت مشاركة نخبة من أساطير كرة القدم العالمية مثل تشافي هيرنانديز، وصامويل إيتو، وكافو، وتيم كاهيل وغيرهم. ويمكن مشاهدة حلقات البث السابقة على إنستغرام.

وإلى جانب مشاركة آرون فينتر بعد غدٍ الأربعاء؛ يشهد البث المباشر للجيل المبهر اليوم عند الرابعة عصراً انضمام كريس دولبي، نجم خط الوسط السابق، ومدير مؤسسة شيفيلد اف سي الحالي، والذي سيناقش أهم ركائز الشراكة بين الجيل المبهر وكل من ناديي شيفيلد اف سي وليدز يونايتد.



وفي إطار هذه الشراكة، يتعلّم الشباب في المجتمعات المهمشة، بما في ذلك اللاجئين، مهارات حياتية عبر الاستفادة من كرة القدم، وفق منهج عمل الجيل المبهر، والذي يهدف إلى اكساب المشاركين مهارات أساسية مثل التواصل الفعّال، والعمل الجماعي، والقيادة، فضلاً عن تعزيز التنوع والاندماج والمساواة والترابط المجتمعي.

وفي هذا السياق قال كريس دولبي: "يسعدني الانضمام إلى جلسة الجيل المبهر المباشرة عبر إنستغرام لتسليط الضوء على آليات التعاون بين الجانبين والجهود المشتركة التي تُبذل من أجل تنفيذ أنشطة كرة القدم من أجل التنمية، ليستفيد منها الشباب المهمّش في منطقة شيفيلد، وكذلك خطط التعاون مع الجيل المبهر ونادي ليدز يونايتد في المستقبل.

من جانبها قالت موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال بالجيل المبهر: " متحمسون جداً للترحيب بالسيّد كريس دولبي مدير مؤسسة شيفيلد اف سي، أحد شركاء الجيل المبهر، لمناقشة مبادرتنا وتجربتنا المشتركة في إطلاق أنشطة البرنامج في المملكة المتحدة. كما نتطلع إلى استفادة متابعينا والمستفيدين من أنشطة ومبادرات الجيل المبهر من الأفكار والنصائح المفيدة التي سيقدمها النجم آرون فينتر، أحد أساطير كرة القدم الأوروبية والعالمية".

يشار إلى أن الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، نجح إلى الآن في التأثير إيجابياً في حياة نصف مليون مستفيد منذ إطلاقه في عام 2010، ويهدف للوصول إلى مليون مستفيد بحلول العام 2022، وذلك عبر أنشطة ترتكز على كرة القدم.