اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان طيران التحالف الدولي ينفذ سلسلة ضربات جوية على أوكار "داعش" في جبال مكحول. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أوكار تستخدم للاختباء من قبل داعش في سلسلة جبال مكحول"، مبينة ان "الضربات الجوية أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت داخل هذه الأوكار". واضافت ان "العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية".

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