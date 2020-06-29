241 اصابة بكورونا اليوم في جانب الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي:

- 51 حالة سجلت خلال الرصد الوبائي الفعال بواقع:

• مدينة الصدر 95 حالة ضمن محلات 538, 575, 577, 520, 537, 522, 521, 555, 550, 520, 553, 548, 552, 556, 565, 541, 517, 561, قطاعات 36, 32, 13, 26, 13, جميلة, داخل, الكيارة, الحميدية

• البلديات 7 حالات محلة 728, 738, 732, الضباط , الزراعي

• الشعب 13 حالة محلة 317, 372, 357, 353, حي اور, الزراعي

• الحسينية 6 حالات محلة 220, 209, الزراعي

• العبيدي 3 حالات محلة 735, 762

• الكرادة حالة واحدة محلة 909

• زيونة حالة واحدة محلة 714

• باب الشرقي حالتين محلة 121

• بغداد الجديدة 8 حالات محلة 701, 711, 713, 702

• الاعظمية 3 حالات محلة 312, 311

• شارع فلسطين 8 حالات محلة 508, 504, 510, 503

• حي القاهرة 4 حالات 322, 309, 324

• الامين 9 حالات محلة 751, 735, 738, 745, 748

• التاجي حالة واحدة

• الصحفيين حالة واحدة

• حي الزهراء 3 حالات محلة 759, 707

• سبع قصور حالة واحدة

• حي طارق حالة واحدة

• بسماية حالة واحدة عمارة 105

• المعامل حالتين محلة 779

• حي البنتول حالة واحدة

• الزوعفرانية 8 حالات محلة 957, 946, 954, دور الشريط

• السعدون حالة واحدة الصليخ حالة واحدة 326

• محافظة دهوك حالة واحدة

واضاف انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 7801 توفي منهم 485 للاسف فيما اكتسب الشفاء 5141 ومتبقي قيد العلاج 2175".

ودعا الساعدي الى "ضرورة فرض اجراءات صارمة ومحاسبة الذين يخرقون التعليمات الصحية ويقيمون التجمعات وتسببهم بزيادة عدد الاصابات".

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