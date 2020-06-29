وليد سالم يودع القيثارة الخضراء

رياضة 2020-06-29 | 15:54 2,897 مشاهدة اعلن لاعب فريق كرة القدم بنادي الشرطة الرياضي، وليد سالم، رحيله عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.





يذكر ان سالم يلعب في صفوف نادي الشرطة منذ موسم 2012. وقال سالم في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "اتخذت قراراً والدمعة في عيني.. شكراً جمهور الشرطة الوفي.. شكراً لكل الأيام الجميلة التي عشتها مع الفريق، شكراً لادارة نادي الشرطة، شكراً لاخوتي الإداريين، وداعاً للقيثارة".يذكر ان سالم يلعب في صفوف نادي الشرطة منذ موسم 2012. وسبق وان مثل سالم اندية أربيل والكهرباء في الدوري العراقي الممتااز.

المحرر: محمد خليل

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