رسمياً.. سامال سعيد يجدد الولاء للأنيق

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2020-06-29 | 15:44
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اعلن نادي الطلبة الرياضي، تجديد عقد لاعب فريقه الكروي سامال سعيد لموسم اخر.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "سامال سعيد جدد الولاء للأنيق".
وكان سعيد قد لبع سابقاً ايضاً في صفوف الانيق في موسم 2013/ 2014
وانتقل سعيد الى الطلبة قادماً من صفوف الزوراء في موسم 2018/ 2019.
وكان سعيد قد لبع سابقاً ايضاً في صفوف الانيق في موسم 2013/ 2014
المحرر: محمد خليل
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