رسمياً.. سامال سعيد يجدد الولاء للأنيق

رياضة 2020-06-29 | 15:44 654 مشاهدة اعلن نادي الطلبة الرياضي، تجديد عقد لاعب فريقه الكروي سامال سعيد لموسم اخر.

وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "سامال سعيد جدد الولاء للأنيق". وانتقل سعيد الى الطلبة قادماً من صفوف الزوراء في موسم 2018/ 2019. وكان سعيد قد لبع سابقاً ايضاً في صفوف الانيق في موسم 2013/ 2014

المحرر: محمد خليل

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