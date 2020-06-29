الكهرباء: الكاظمي وجه برفع الطاقة الإنتاجية للمحطات

اعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه برفع الطاقة الإنتاجية للمحطات، مشيرة الى انه أوصى باستكمال جميع المشاريع المستمرة وتمويل المشاريع التي يجب أن تستكمل ضمن خطة عام 2019.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح للوكالة الرسمية، ان "رئيس الوزراء اجتمع مع الملاكات المتقدمة في وزارة الكهرباء وتم مناقشة الخطة الاستراتيجية والتركيز على منظومة الطاقة الكهربائية وقطاع الإنتاج والنقل".

وأضاف أن "الكاظمي وجه برفع الطاقة الإنتاجية للمحطات"، مبينا أن "وزير الكهرباء قدم عددا من الخطط البديلة الهادفة إلى إدخال طاقات جديدة من محطة السماوة والناصرية وإحدى المحطات في محافظة صلاح الدين والتي من المؤمل أن تدخل الخدمة نهاية شهر آب المقبل وبطاقة إنتاجية تصل إلى 630 ميكاواطا".

وبين العبادي، أن "قطاع الكهرباء بحاجة إلى الدعم بموازنة وبنى تحتية، بالإضافة إلى معالجة قطاع الإنتاج والنقل والاختناقات، وإنشاء محطات تحويلية وخطوط نقل الطاقة"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء شدد على عزل المواطن عن التحديات وتقديم الخدمة العامة له".

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وأوضح العبادي، أن "النفقات التشغيلية الحاكمة هي من تعالج تحديات شبكة الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "المحطات والخطوط بحاجة إلى صيانة دورية وهذا لا يمكن توفيره دون وجود غطاء مالي".

واكد العبادي، أن "الكاظمي وجه بمتابعة المال العام والأموال المنفقة على وزارة الكهرباء، علاوة على تحديد لجان من ديوان الرقابة وهيأة النزاهة تراجع العقود مع الوزارة"، لافتا الى أن "الوزارة مستعدة لمراجعة عقود الكهرباء وتدقيقها منذ عام 2004 لغاية الآن".

وتابع أن "الكاظمي أوصى باستكمال جميع المشاريع المستمرة وتمويل المشاريع التي يجب أن تستكمل ضمن خطة عام 2019، فضلا عن القضاء على التجاوزات وتعظيم موارد الجباية"، موضحا ان "رئيس الوزراء أوصى أيضا بتعليمات مشددة بمراعاة المال العام وأن لا يكون هنالك سوء إدارة وهدر".

وبين ان "الاجتماعات مع رئيس الوزراء ستعقد بشكل دوري لعرض معرقلات وتحديات ومستحدثات قطاع الطاقة"، مشيرا الى ان "الوزارة بصدد نصب مقاييس ذكية لتعظيم موارد الجباية، بالتعاقد مع شركات وطنية وسيتم تعميم المشروع على محافظتي النجف وكربلاء لقياس مدى نجاح هذه التجربة".