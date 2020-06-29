خطوة دعائية.. إيران تزعم ملاحقة أجانب في مقتل سليماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة دعائية للنظام الإيراني، أعلنت طهران تحديد هويات 36 شخصا أجنبيا بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لملاحقتهم قضائيا في مزاعم صلتهم بمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.

وزعم مدعي عام طهران علي القاضي مهر، الإثنين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أن 36 شخصا بينهم ترامب متورطون في مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالعراق، مطلع العام الجاري.

وأوضح مهر، في اجتماع ضم مسؤولون بالقضاء الإيراني، أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون سياسيون وعسكريون أمريكيون وأجانب من بلدان أخرى.

وذكر مدعي عام طهران أن السلطة القضائية الإيرانية أدرجت أسماءهم في نشرة حمراء وطلبت من الإنتربول اعتقالهم وتسليمهم إلى بلاده لمحاكمتهم، وفق قوله.

ولم يفصح المسؤول القضائي الإيراني مزيدا من التفاصيل حول ما أطلق عليها الحكومات الأخرى التي لعب دورا في تنفيذ عملية مقتل سليماني قرب مطار بغداد بالعراق.





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واستطرد أن إيران ستلاحق ترامب الذي وضعته على رأس القائمة، حتى بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

وتأتي تلك الخطوة الدعائية من جانب إيران ضد مسؤولون أجانب بعد 6 أشهر من مقتل قاسم سليماني الذي يعد أبرز الجنرالات المتورطين في التدخلات العسكرية الإيرانية خارج الحدود، إثر استهداف موكبه وآخرين بصاروخ من طائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مطار بغداد بالعراق، 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.





ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا سليماني بـ"بالإرهابي الأول عالميا" لذا جرى استهدافه.

واتهمت الولايات المتحدة سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق الإثنين، أكد المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك أن إصدار طهران أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيلة دعائية، لا يأخذها أحد على محمل الجد.