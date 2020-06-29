الجبير: إيران تتعامل مع عصابات إرهابية في جميع أنحاء العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إن إيران رؤيتها ظلامية وتمنع شعبها من التمتع بالتطوير في قطاعات المجتمع المختلفة بخلاف ما تفعله السعودية.

وتابع: الاتفاق النووي اتفاق ضعيف ورغم ذلك واصلت إيران خرقه ولم تتجاوب معه. Advertisements وقال إن على دول العالم اتخاذ موقف حازم ضد إيران لتغيير سلوكها العدواني. وأضاف: نحث المجتمع الدولي على تمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران. وأكد أن إيران تتعامل مع عصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم، وهي الدولة الأولى عالميا في دعم الإرهاب

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