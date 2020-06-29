صحيفة: الكويت تستعد لإنهاء خدمات الوافدين في الحكومة خلال عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية رفيعة إن أمام ديوان الخدمة المدنية في الكويت سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.



وذكرت المصادر للصحيفة أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة لتكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها. وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.

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وبينت المصادر أنه على سبيل المثال بالنسبة لوظائف التدريب والتدريس والتعليم المطلوب في القرار بعد 5 سنوات تحقيق نسبة 70%، وقد حققنا اليوم بعد مرور سنتين فقط نسبة 73% أي ان الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة استطاع تحقيق نسبة أعلى بعد سنتين فقط. وأضافت: بالنسبة لوظائف القانون فالمطلوب تحقيق نسبة 88%، وقد حققنا الآن نسبة 83%، والوظائف الهندسية مطلوب 97% وقد حققنا 95%.

واستطردت: لوظائف الدعم الإداري النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا خلال سنتين 98%، وللوظائف المالية والاقتصادية والتجارية النسبة المطلوبة 95% وقد حققنا نسبة 96%.

وتابعت المصادر أنه بالنسبة لوظائف الخدمات الاجتماعية والرياضية والتربوية المطلوب 97% وقد وصلنا الى 95%. وزادت المصادر قائلة: "ولوظائف نظم وتقنية المعلومات النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا 97%، ولوظائف الإعلام والعلاقات العامة والآداب النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا نسبة 97%. وفي وظائف العلوم المطلوب 95%، وقد وصلنا إلى نسبة 85%. ووظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية المطلوب تحقيق نسبة 75% وقد تمكنا من تحقيق نسبة 79%. وفي وظائف الأدلة الجنائية والإنقاذ تبلغ النسبة المطلوبة 98% ووصلنا إلى نسبة 98%، وفي تخصص التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء بلغت النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا نسبة 97%. وفي تخصص الوظائف البحرية المطلوب تحقيق نسبة 100% وقد وصلنا الى نسبة 98%، فعدد الكويتيين يبلغ 560 مقابل 9 غير كويتي".

واختتمت المصادر قائلة: "أما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال"